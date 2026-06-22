Polizei Essen

POL-E: Essen: Auseinandersetzung bei Public Viewing - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg:

Am späten Samstagabend des 20. Juni kam es im Bereich Im Westerbruch / Kempers Weg am Rande eines Public Viewings zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden acht Beteiligte leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:50 Uhr wollte eine Autofahrerin den für das Public Viewing abgesperrten Bereich passieren. Aufgrund der dortigen Menschenmenge kam das Auto jedoch nur langsam voran. Als die Fahrerin hupte, warf eine bislang unbekannte Person einen Trinkbecher auf die Heckscheibe des Fahrzeugs. Daraufhin stieg ein Mann aus dem Auto und drohte mehreren Anwesenden, mit weiteren Personen zurückzukehren.

Etwa eine Stunde später erschien tatsächlich eine Gruppe von rund 15 bis 20 Personen an der Veranstaltungsörtlichkeit. Zwischen dieser Gruppe und Besuchern des Public Viewings kam es zunächst zu einer verbalen und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Mehrere Personen setzten mutmaßlich Pfefferspray gegen Besucher des Public Viewings ein und schlugen zudem auf mehrere Anwesende ein. Anschließend flüchtete die Gruppe zu Fuß in Richtung Köln-Mindener-Straße.

Insgesamt wurden acht Beteiligte leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten sie vor Ort.

Zeugen beschrieben die flüchtige Gruppe als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und mit südosteuropäischem Erscheinungsbild.

Im Verlauf des Abends trafen Polizeibeamte im Rahmen eines weiteren Einsatzes auf einen 31-jährigen Mann, der nach bisherigen Erkenntnissen zuvor Mitfahrer des genannten Fahrzeugs gewesen sein könnte. Seine Ehefrau hatte die Polizei wegen einer Sachbeschädigung an ihrem Auto verständigt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den beteiligten Personen dauern an. Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Personengruppe machen können, melden sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell