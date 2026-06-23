PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Trickdieb bietet Gartenarbeiten an und entwendet Goldkette: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Baunatal-Großenritte

Baunatal (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Unter dem Vorwand, Gartenarbeiten anzubieten, hat sich ein Trickdieb am gestrigen Montagmittag Zutritt zu der Wohnung eines Seniors im Talrainweg in Baunatal-Großenritte verschafft. Der hochbetagte Mann hatte zwischen 11:30 und 12:30 Uhr vor dem Einfamilienhaus im Garten gearbeitet, als er von dem Täter angesprochen wurde und er ihm verschiedene Dienstleistungen und Unterstützung bei der Gartenarbeit anbot. Zum Besprechen des Angebots waren daraufhin beide ins Haus gegangen. In einem kurzen, unbeobachteten Moment steckte der angebliche Gärtner dann eine Goldkette ein, die auf einer Kommode im Hausflur lag, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Das Opfer beschrieb den später gerufenen Polizisten einen großen Mann mittleren Alters, der mit einem weißen Transporter mit blauer Aufschrift vorgefahren war.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl werden bei der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die gestern Mittag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren