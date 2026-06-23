Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Trickdieb bietet Gartenarbeiten an und entwendet Goldkette: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Baunatal-Großenritte

Baunatal (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Unter dem Vorwand, Gartenarbeiten anzubieten, hat sich ein Trickdieb am gestrigen Montagmittag Zutritt zu der Wohnung eines Seniors im Talrainweg in Baunatal-Großenritte verschafft. Der hochbetagte Mann hatte zwischen 11:30 und 12:30 Uhr vor dem Einfamilienhaus im Garten gearbeitet, als er von dem Täter angesprochen wurde und er ihm verschiedene Dienstleistungen und Unterstützung bei der Gartenarbeit anbot. Zum Besprechen des Angebots waren daraufhin beide ins Haus gegangen. In einem kurzen, unbeobachteten Moment steckte der angebliche Gärtner dann eine Goldkette ein, die auf einer Kommode im Hausflur lag, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Das Opfer beschrieb den später gerufenen Polizisten einen großen Mann mittleren Alters, der mit einem weißen Transporter mit blauer Aufschrift vorgefahren war.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl werden bei der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die gestern Mittag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

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