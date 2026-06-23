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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Bargeld bei Einbruch in Einkaufszentrum erbeutet: Kripo sucht Zeugen in Bad Wilhelmshöhe

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Zeugen eines Einbruchs in ein Einkaufszentrum, der sich in der Nacht auf den gestrigen Montag im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe ereignet hat, suchen derzeit die Ermittler der Kriminalpolizei Kassel. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 6 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Tiefgarage und dem Treppenhaus des in der Wilhelmshöher Allee, nahe der Bremelbachstraße gelegenen Gebäudes. Anschließend brachen sie im ersten Obergeschoss eine Bürotür auf und öffneten gewaltsam einen darin befindlichen Tresor. Mit einem geringen Bargeldbetrag konnten die Einbrecher schließlich unerkannt flüchten.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Kassel bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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