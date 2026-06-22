Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Zwei Autos in Falderbaumstraße ausgebrannt: Brandstiftung nicht ausgeschlossen; Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

In der Nacht auf den heutigen Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand in der Falderbaumstraße in Kassel-Waldau gerufen. Gegen 2 Uhr hatte ein Passant Flammenschein und Rauchgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, standen auf einem Firmengelände in der Falderbaumstraße sowohl ein Dodge-Pickup als auch ein BMW in Vollbrand. Die Fahrzeuge konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden, wurden durch die Flammen aber vollständig zerstört. Ebenso wurden zwei danebenstehende Pkw, ein Mercedes und ein VW, sowie eine Hecke durch die entstandene Hitze beschädigt. Insgesamt wurde der entstandene Sachschaden mit rund 100.000 Euro beziffert.

Die Ursache für den Brand der Fahrzeuge ist derzeit noch unbekannt. Da insbesondere eine vorsätzliche Brandlegung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Ermittler des für Branddelikte zuständigen Kommissariats der Kasseler Kripo um Hinweise. Zeugen, die in der Nacht auf den heutigen Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brandortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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