Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: vermisster 34 Jähriger Mann wohlerhalten aufgefunden

Kassel (Bad Wilhelmshöhe) (ots)

Der vermisste 34 jährige Kevin B. aus Kassel wurde wohlerhalten aufgefunden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, an der Suche beteiligten, Personen und Hinweisgebern.

Die Medien werden gebeten, das Lichtbild des Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.

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