Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Zeugen nach Wohnungseinbrüchen in Kassel und Fuldabrück gesucht

Kassel und Fuldabrück (ots)

Kassel und Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Insgesamt fünfmal wurde die Polizei am Wochenende zu Einbrüchen in Kassel sowie in Fuldabrück gerufen. Die Täter erbeuteten dabei unter anderem Bargeld, Schmuck und ein Pedelec, außerdem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Derzeit ist noch unklar, ob die Taten jeweils auf das Konto derselben, bislang unbekannten Einbrecher gehen. Die mit den weiteren, intensiven Ermittlungen betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats der Kasseler Kriminalpolizei suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Drei Einbrüche in Kassel zwischen Freitag und Samstag:

Zwischen 14:00 und 18:00 Uhr schlugen die Täter am Freitag in der Naumburger Straße im Stadtteil Rothenditmold zu und hebelten eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Anschließend durchsuchten die Diebe die Wohnräume und entwendeten Bargeld und eine Armbanduhr. Mit ihrer Beute flüchteten sie durch die zuvor aufgebrochene Wohnungstür und in unbekannte Richtung.

Im Schlehenweg in Kassel-Wolfsanger erbeuteten die Diebe zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Samstag, 7:30 Uhr, eine digitale Spiegelreflexkamera. Die Täter waren offenbar an der Hauswand bis zu einem in über drei Metern Höhe gelegenen Badezimmerfenster geklettert, hatten dieses gewaltsam aufgestoßen und dann die Wohnung durchsucht.

Eine eher ungewöhnliche Beute machten die Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße, nahe der Reginastraße, im Vorderen Westen. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 16:00 Uhr, hebelte sie eine der Wohnungstüren auf und entwendeten dann mehrere mit Kleidung und Kissen gefüllte Müllsäcke, mit denen die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Handtaschen, Schmuck und Pedelec bei Einbrüchen in Fuldabrück-Bergshausen gestohlen:

Mehrere hochwertige Handtaschen erbeuteten die Täter beim Einbruch in ein Einfamilienhaus im Lärchenweg in Fuldabrück-Bergshausen. Zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Samstag, 16:00 Uhr, verschafften sich die Unbekannten über eine zuvor aufgebrochene Terrassentür Zutritt und durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertvollem.

In der Straße "Am Sonnenhang" brachen die Täter zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr und Sonntag, 14:00 Uhr, eine Kellertür auf und durchsuchten in der Folge die Kellerräume des Einfamilienhauses, bevor sie mit einem Elektro-Citybike der Marke "Kalkhoff" die Flucht ergriffen. Am späten Samstagabend konnte ein untersetzter Mann mit orangefarbenem T-Shirt im Bereich des Tatortes gesehen werden, der möglicherweise mit der Tat in Verbindung steht.

Zeugen gesucht:

Zeugen, die im Bereich eines der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise zu den Einbrüchen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel.

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