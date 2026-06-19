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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Folgemeldung: Vermisste 64 Jährige ist wieder da

Lohfelden (ots)

Die vermisste 64-Jährige aus Lohfelden konnte am heutigen Abend durch die Polizei aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden, die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben. Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Christian Heitmüller, Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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