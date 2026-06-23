Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Unbekannte stehlen GPS-Technik aus Bagger und Wasserhähne von Friedhof: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren und -Süsterfeld/Helleböhn:

Unbekannte haben am Wochenende in den Kasseler Stadtteilen Oberzwehren und Süsterfeld-Helleböhn zugeschlagen und hatten es dabei sowohl auf Wasserhähne und Kabel aus Kuper, als auch auf die GPS-Steuerungstechnik eines Radbaggers abgesehen. Wie die an den Tatorten eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatten sich die Taten zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 6 Uhr ereignet. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zunächst war die Streife zu einer Baustelle in der Mattenbergstraße, nahe der Brandgasse, in Kassel-Oberzwehren gerufen worden. Dort hatten die Diebe einen Verteilerkasten aufgebrochen und die daran angeschlossenen Stromkabel entwendet. Außerdem öffneten sie einen geparkten Radbagger und bauten die GPS-Steuerungstechnik aus dem Fahrzeug aus, bevor sie die Baustelle in unbekannte Richtung verließen. Während desselben Zeitraums ereignete sich auch eine weitere Tat auf dem Gelände des Westfriedhofs an der Heinrich-Schütz-Allee in Süsterfeld-Helleböhn. Dort montierten die Täter im Außenbereich insgesamt sechs Wasserhähne aus Kuper ab und nahmen diese mit. Außerdem brachen sie noch die Tore von zwei Lagerräumen auf, ohne jedoch etwas daraus zu entwenden. Auch in diesem Fall konnten die Täter unerkannt flüchten.

Wer am Wochenende im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht hat und den Ermittlern Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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