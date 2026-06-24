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Polizei Essen

POL-E: Essen: Brand in der Woermannstraße - Hausbewohner festgenommen

Essen (ots)

45329 E.-Karnap: Heute Nacht (24. Juni) hat es in der Woermannstraße in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Gegen den 63-jährigen Hausbewohner hatte das Landgericht Essen einen Unterbringungsbefehl erlassen, der ihm am heutigen Tage verkündet wurde. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet.

Gegen 2:16 Uhr meldeten Zeugen ein brennendes Haus in der Woermannstraße. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Durch eine Detonation im Hause wurden drei Feuerwehrleute verletzt. Der 63-jährige Bewohner sowie die Nachbarn blieben unverletzt. Sie befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Derzeit kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, weshalb eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet wurde.

Das Mehrfamilienhaus und die beiden angrenzenden Häuser sind derzeit unbewohnbar. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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