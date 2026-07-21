Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260721.4 Heide: Vier Festnahmen bei Durchsuchungsmaßnahmen

Heide (ots)

Am Dienstag durchsuchte die Polizei eine Lokalität in Heide. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Die Einsatzkräfte nahmen vier Personen fest und stellten Beweismittel sicher.

Die Kriminalpolizei Heide begann gegen 15:30 Uhr mit der Durchsuchung eines Betriebes in der Süderstraße. Einsatzkräfte der Polizeidirektion Itzehoe, des Zolls und der Bereitschaftspolizei aus Eutin unterstützten die Maßnahmen. Zudem beteiligten sich Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Itzehoe, des Kreises Dithmarschen und der Stadt Heide an dem Einsatz.

Den Maßnahmen liegt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln zugrunde. In der Vergangenheit gingen regelmäßig Hinweise aus der Bevölkerung bei der Heider Kriminalpolizei ein, nach denen Personen in den Räumlichkeiten mit Drogen handeln sollen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand richtet sich der Tatverdacht nicht gegen den Inhaber der Lokalität. Die Ermittler befragen ihn als Zeugen.

In dem Objekt trafen die Einsatzkräfte einen Mann an, gegen den bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln vorlag. Die Beamten nahmen ihn fest. Er soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Darüber hinaus nahmen die Einsatzkräfte drei weitere Personen fest. Bei zwei von ihnen leiteten die zuständigen Behörden Maßnahmen zur Abschiebehaft ein. Für die dritte Person will die Staatsanwaltschaft ebenfalls einen Untersuchungshaftbefehl beantragen.

Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler verschiedene Beweismittel. Dazu zählen unter anderem Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Björn Gustke

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