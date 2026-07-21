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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260721.2 Brunsbüttel: E-Scooter am ZOB entwendet

Brunsbüttel (ots)

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Donnerstag in Brunsbüttel einen gesicherten E-Scooter gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag, 16.07.2026, entwendete ein Unbekannter zwischen 14:45 Uhr und 18:30 Uhr am ZOB in der Emil-von-Behring-Straße einen schwarzen E-Scooter der Marke Ninebot. Der Eigentümer hatte das Elektrokleinstfahrzeug mit einem Schloss an einem Metallbogen angeschlossen. Der Täter brach das Schloss offenbar auf und nahm den E-Scooter mit.

Am Freitag erstattete der Geschädigte auf dem Polizeirevier Brunsbüttel Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am ZOB beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können, sollten sich unter der Telefonnummer 04852 60240 beim Polizeirevier Brunsbüttel melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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