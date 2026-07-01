Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geldautomatensprengung in der Frankfurter Straße: Zeugensuche!

Rodgau (ots)

(fg) Am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.25 Uhr, haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer in der Frankfurter Straße (60er-Hausnummern) in Nieder-Roden ansässigen Bankfiliale gesprengt. Die Täter flüchteten im Anschluss mit einem dunklen Auto. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich um einen Audi gehandelt haben.

Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und unvermittelt die Polizei informiert. Mindestens zwei Personen seien mit Taschenlampen in den Räumlichkeiten unterwegs gewesen, ehe sie in den vor der Bank wartenden Fluchtwagen stiegen und sich davonmachten. In der Fahndung nach den Tätern war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Ob und wieviel Geld die Automatensprenger erbeutet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Der durch die Sprengung entstandene Sachschaden kann derzeit ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nun dringend nach Zeugen, die im Bereich der Frankfurter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Kripo bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 01.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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