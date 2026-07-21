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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260721.3 Schenefeld/IZ: Unbekannte entwenden zwei Arbeitsmaschinen

Schenefeld/IZ (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen entwendeten Unbekannte in Schenefeld zwei Arbeitsmaschinen vom Gelände eines Landmaschinenhändlers. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 23:30 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu dem Betriebsgelände im Bürgermeister-Carstens-Ring. Hierzu wirkten sie auf das elektrische Zufahrtstor ein.

Anschließend entwendeten die Täter einen Ackerschlepper und einen Teleskoplader. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Personen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib der Maschinen geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 04821 6020 bei der Kriminalpolizei Itzehoe melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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