Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230830.1 Hohenaspe: Lebensgefährliche Verletzungen nach Unfall

Hohenaspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Auto am gestrigen Nachmittag in Hohenaspe hat der Zweiradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Gegen 15.15 Uhr war ein 86-Jähriger auf einem S-Pedelec auf dem Geh- und Radweg der Straße Am Burndahl aus Richtung Hohenaspe kommend unterwegs. Eine Frau befuhr mit ihrem Skoda dieselbe Straße in gleicher Richtung und erfasste mit ihrem Wagen den Radler, als dieser unvermittelt vom rechten Radweg nach links auf die Kreisstraße bog, um diese in Richtung des Karkenweges zu überqueren. Der Radfahrer schleuderte nach links in den Graben, wo auch das Fahrzeug der 49-Jährigen zum Stehen kam.

Die Besatzung eines Rettungswagens führte bei dem Senior eine Reanimation durch, später brachte ein Rettungshubschrauber den Mann aus Itzehoe schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin kam mit einem Schock ebenfalls in eine Klinik.

Zur Unfallaufnahme erschien ein Gutachter vor Ort. An dem Skoda entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro, das E-Bike wies ebenfalls erhebliche Schäden auf.

Aktuelle Erkenntnisse zum Gesundheitszustand des Itzehoers liegen nicht vor.

