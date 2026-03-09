PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ehepaar fällt wegen Alkohol am Steuer auf

Gelsenkirchen (ots)

Weil ein Mann am Samstagabend, 7. März 2026, gegen 20.45 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle auf der Hüller Straße auf ein anderes Auto auffuhr und sich dann entfernte, wurde die Polizei wegen einer Unfallflucht hinzugerufen. Während der Sachverhaltsaufnahme lief der 55-jährige Gelsenkirchener zu Fuß an der Tankstelle vorbei und wurde von dem geschädigten Autofahrer erkannt. Die Beamten kontrollierten den Mann und es stellte sich heraus, dass sein Auto aktuell über keine Straßenzulassung und Pflichtversicherung verfügt, entstempelte Kennzeichen angebracht waren und bei ihm deutlicher Atemalkoholgeruch wahr-genommen werden konnte. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Ver-dacht. Der Gelsenkirchener wurde im weiteren Verlauf zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen rief der 55-Jährige seine Frau an, die ihn von der Polizeiwache abholen sollte. Die 44-jährige Ehefrau erschien gegen 21.50 Uhr mit einem anderen Auto auf der Polizeiwache, wo Beamte auch bei ihr deutlichen Atemalkohol wahrnahmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert im Ordnungswidrigkeitenbereich, weshalb sie einen weiteren beweiskräftigen Atemalkoholtest durchführen musste. Gegen den Mann und die Frauen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Ehepaar wurde im Anschluss von der Polizeiwache entlassen und die Teilnahme am Straßenverkehr mit Kraftfahrzeugen untersagt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

