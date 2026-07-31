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Polizei Duisburg

POL-DU: Widerstand gegen Polizeibeamte - 47-Jähriger in Gewahrsam genommen

Obermeiderich (ots)

Am Donnerstagabend (30. Juli, 18:30 Uhr) wurden Polizeikräfte zur Styrumer Straße gerufen. Nachbarn hatten gemeldet, dass ein Mann in einem Mehrfamilienhaus randaliere und andere Bewohner beleidige. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 47-jährigen Mann. Als die Polizisten seine Personalien feststellen wollten, versuchte er, sich in der Wohnung einer Nachbarin zu verbergen. Nachdem die Beamten dies verhinderten, schlug der Mann einer Polizeibeamtin mit der flachen Hand gegen den Arm. Die Einsatzkräfte drückten den 47-Jährigen daraufhin gegen eine Hauswand und legten ihm Handfesseln an. Dabei erlitt der Mann eine leichte Verletzung am Ellenbogen. Zur Beruhigung seines Gemütszustandes wurde er anschließend in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Die angegriffene Beamtin blieb unverletzt. Da neben dem aggressiven Verhalten auch körperliche Anzeichen auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten, ordnete ein Richter des Amtsgerichts Duisburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die Entnahme einer Blutprobe an. Der Mann muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

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