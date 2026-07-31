Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: 12-Jähriger angefahren - gestohlenes Kleinkraftrad sichergestellt

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30. Juli, 17:23 Uhr) ist ein 12-jähriger Junge beim Überqueren der Fahrbahn im Bereich Obermarxloher Straße / Ruprechtstraße von einem Kleinkraftrad erfasst und schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen und den Aussagen mehrerer Zeugen soll der 12-Jährige zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn gelaufen sein. Im Bereich des Radfahrstreifens kollidierte er mit einem dort fahrenden Kleinkraftrad, das von einem 13-jährigen Jugendlichen geführt wurde. Nach Angaben der Zeugen soll der Rollerfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 12-Jährige zu Boden und rutschte noch mehrere Meter über den Asphalt. Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Nach notärztlicher Versorgung brachte ein Rettungswagen den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Die Eltern wurden informiert.

Der 13-jährige Fahrer flüchtete unmittelbar zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte ihn wenig später auf der Wiener Straße an. Die Einsatzkräfte brachten den Jugendlichen zu seiner Mutter und führten in deren Beisein ein Gespräch mit ihm. Dabei gab er an, den Roller von einem Bekannten erhalten zu haben.

Die Beamten stellten das Kleinkraftrad sicher. Ermittlungen an der Halteranschrift ergaben, dass das Fahrzeug bereits gegen 12 Uhr auf dem Hohenzollernplatz entwendet worden war. Die weiteren Ermittlungen dazu führt das Kriminalkommissariat 34. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

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