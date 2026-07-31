PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: 12-Jähriger angefahren - gestohlenes Kleinkraftrad sichergestellt

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30. Juli, 17:23 Uhr) ist ein 12-jähriger Junge beim Überqueren der Fahrbahn im Bereich Obermarxloher Straße / Ruprechtstraße von einem Kleinkraftrad erfasst und schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen und den Aussagen mehrerer Zeugen soll der 12-Jährige zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn gelaufen sein. Im Bereich des Radfahrstreifens kollidierte er mit einem dort fahrenden Kleinkraftrad, das von einem 13-jährigen Jugendlichen geführt wurde. Nach Angaben der Zeugen soll der Rollerfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 12-Jährige zu Boden und rutschte noch mehrere Meter über den Asphalt. Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Nach notärztlicher Versorgung brachte ein Rettungswagen den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Die Eltern wurden informiert.

Der 13-jährige Fahrer flüchtete unmittelbar zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte ihn wenig später auf der Wiener Straße an. Die Einsatzkräfte brachten den Jugendlichen zu seiner Mutter und führten in deren Beisein ein Gespräch mit ihm. Dabei gab er an, den Roller von einem Bekannten erhalten zu haben.

Die Beamten stellten das Kleinkraftrad sicher. Ermittlungen an der Halteranschrift ergaben, dass das Fahrzeug bereits gegen 12 Uhr auf dem Hohenzollernplatz entwendet worden war. Die weiteren Ermittlungen dazu führt das Kriminalkommissariat 34. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 10:30

    POL-DU: Hüttenheim: Seniorin an Bushaltestelle bestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Duisburg (ots) - Eine 83-jährige Duisburgerin erschien am Donnerstag (30. Juli) bei der Polizei und erstattete Anzeige. Nach ihren Angaben saß sie am Vortag (Mittwoch, 29. Juli) gegen 17 Uhr an der Bushaltestelle "Rembrandtstraße" (Mündelheimer Straße), als ein schwarzer Pkw vor ihr anhielt. Eine bislang unbekannte Frau sprach die Seniorin aus dem geöffneten ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 09:30

    POL-DU: Aldenrade: Angebliche Wohnungssuche für die Oma endet mit Schmuckdiebstahl - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Zwei bislang unbekannte Frauen haben am Donnerstagnachmittag (30. Juli, gegen 17 Uhr) eine Seniorin auf der Prinzenstraße mit einer perfiden Masche bestohlen. Sie klingelten an der Wohnung der Seniorin und gaben an, für ihre Großmutter eine Wohnung zu suchen. Da das Haus über einen Aufzug verfüge, wollten sie den Vermieter kontaktieren und fragten ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 15:33

    POL-DU: Hochfeld: Nach Kauf von Lautsprecherbox - Duo greift Mann vor Pauluskirche an

    Duisburg (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer sollen am Mittwochabend (29. Juli, 20:55 Uhr) einen 21-Jährigen vor der Pauluskirche an der Wanheimer Straße angegriffen und anschließend Bargeld gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten die Unbekannten dem Mann eine Bluetooth-Lautsprecherbox zum Kauf angeboten. Der 21-Jährige sei auf das Angebot ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren