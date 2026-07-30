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Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Nach Kauf von Lautsprecherbox - Duo greift Mann vor Pauluskirche an

Duisburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sollen am Mittwochabend (29. Juli, 20:55 Uhr) einen 21-Jährigen vor der Pauluskirche an der Wanheimer Straße angegriffen und anschließend Bargeld gestohlen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten die Unbekannten dem Mann eine Bluetooth-Lautsprecherbox zum Kauf angeboten. Der 21-Jährige sei auf das Angebot eingegangen und habe Geld übergeben. Als er die Rückgabe von Wechselgeld verlangt habe, sollen die Männer unvermittelt auf ihn eingeschlagen haben. Der Duisburger sei dadurch zu Boden gegangen. Hierbei sei Bargeld aus seiner Bauchtasche gefallen. Die beiden Männer sollen dieses an sich genommen haben und anschließend in Richtung Brückenstraße geflüchtet sein. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Einer der Unbekannten wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, korpulente Statur, kurze schwarze Haare, dunkler Pullover. Sein Komplize soll etwa 1,65 Meter groß gewesen sein und ebenfalls schwarze Haare gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem Duo machen können.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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