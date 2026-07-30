Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Mann wird zusammengeschlagen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (29. Juli, 01:27 Uhr) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich des Aufzugs an der U-Bahn-Haltestelle Auf dem Damm, bei dem drei Männer einen 22-Jährigen schwer verletzten.

Als die Einsatzkräfte an einem Restaurant an der Marktstraße eintrafen, bemerkten Sie den jungen Mann am Boden, der um Hilfe rief. Ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug wurden alarmierten, weil der Mann blutete - sie brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Noch bevor der Meidericher abtransportiert wurde, schilderte er den Polizisten, dass ein ihm flüchtig bekanntes Trio ihn zusammengeschlagen hätte und dann die Flucht ergriffen hätten.

Zeugen beschrieben den Beamten das Trio und berichteten von einem Opel Corsa, den die Ermittler im Nahbereich geparkt und unverschlossen feststellten. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine Sporttasche mit einem Personalausweis, dessen Inhaber optisch auf die Täterbeschreibung passte. Polizeiliche Recherchen führten zu Personalien von zwei Personen (21 und 30 Jahre), die mutmaßlich im Zusammenhang mit der Tat stehen.

Die Einsatzkräfte stellten das Fahrzeug sicher. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, wer die dritte Person ist und welche Hintergründe der Tat zu Grunde liegen. Zudem suchen die Kriminalbeamten Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell