Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Trickbetrüger bringen Seniorin um Bankkarte und PIN - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwochmittag (29. Juli, 13:30 Uhr) eine Seniorin in ihrem Wohnhaus an der Deichstraße mit einer Betrugsmasche um ihre Bankkarte und die dazugehörige PIN gebracht.

Die Frau erhielt zunächst einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Unter dem Vorwand, dass es auf der Deichstraße aktuell zu mehreren "Überfällen" gekommen sei, warnte er die Seniorin. Zudem behauptete der Unbekannte, sie könne im Besitz von Falschgeld sein und von ihrem Bankkonto seien bereits mehrere tausend Euro unberechtigt abgebucht worden.

Um weiteren Schaden abzuwenden, kündigte der Anrufer an, ein Mitarbeiter der Bank werde die Seniorin aufsuchen, um ihre Bankkarte entgegenzunehmen und das Konto sperren zu lassen. Während des Telefonats klingelte es an der Haustür. Ein unbekannter Mann erschien an der Wohnanschrift und gab sich als angekündigter Bankmitarbeiter aus.

Die Seniorin übergab ihm ihre Debitkarte samt PIN. Kurz darauf fragte der Mann außerdem nach Schmuck. Dies kam der Duisburgerin verdächtig vor, sodass sie ihn aufforderte, zu gehen. Der Mann entfernte sich anschließend mit der Bankkarte in unbekannte Richtung.

Die alarmierten Polizeikräfte veranlassten gemeinsam mit der Seniorin umgehend die Sperrung der Bankkarte.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Der "Bankmitarbeiter" wird wie folgt beschrieben: etwa 1,85 Meter groß, kräftige Statur, bis zu 30 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, Sieben-Tage-Bart, dunkel gekleidet, lange Hose, ärmellose Weste.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Die Polizei Duisburg warnt:

Die Polizei sowie Banken fordern niemals die Herausgabe von Bankkarten, PIN-Nummern, Bargeld oder Schmuck an der Haustür. Beenden Sie bei entsprechenden Anrufen das Gespräch und verständigen Sie im Zweifel die Polizei über die Notrufnummer 110.

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