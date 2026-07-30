Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Duisburg (ots)

Ein 19-Jähriger erstattete bereits am 27. März auf der Polizeiwache Hamborn eine Anzeige, weil sein Portemonnaie am Vortag (26. März) abhanden gekommen war.

Der Fall im Detail:

Am 26. März erhielt der Duisburger eine Push-Benachrichtigung von seiner Onlinebanking-App, dass mit seiner EC-Karte mehrfach unberechtigt bezahlt wurde. Daraufhin stellte er den Verlust seiner Geldbörse fest, die er letztmalig auf seiner Arbeitsstätte in den Händen hielt.

Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen aufgenommen und fand heraus, dass zwei Männer am 26. März um 19:29 Uhr die entwendete EC-Karte unter anderem in einem Drogeriemarkt im Forum in Duisburg einsetzten. Die Beamten sicherten diese sowie weitere Videoaufzeichnungen von Geschäften und werteten diese aus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter am Amtsgericht Duisburg einen Beschluss für die Veröffentlichung der Fotos der zwei Tatverdächtigen.

Die Fotos der mutmaßlichen Täter sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/211302

Wenn Sie Angaben zu den abgebildeten Personen machen können, melden Sie sich bitte bei den Kriminalbeamten unter der Rufnummer 0203 2800.

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