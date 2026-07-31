Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Seniorin an Bushaltestelle bestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Eine 83-jährige Duisburgerin erschien am Donnerstag (30. Juli) bei der Polizei und erstattete Anzeige. Nach ihren Angaben saß sie am Vortag (Mittwoch, 29. Juli) gegen 17 Uhr an der Bushaltestelle "Rembrandtstraße" (Mündelheimer Straße), als ein schwarzer Pkw vor ihr anhielt. Eine bislang unbekannte Frau sprach die Seniorin aus dem geöffneten Beifahrerfenster heraus an und fragte sie unter Vorhalt eines Stadtplans nach dem Weg.

Als die 83-Jährige an das Fahrzeug herantrat, soll die Unbekannte sie an der Hand festgehalten und ihr ein Armband um das Handgelenk gelegt haben. Gleichzeitig griff der männliche Fahrer ebenfalls nach der Hand der Seniorin. Diese forderte beide auf, sie loszulassen. Anschließend entfernte sich das Duo. Danach bemerkte die Duisburgerin, dass ihre Armreifen entwendet worden waren.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 18 bis 20 Jahre alt, dunkle, schulterlange Haare. Den männlichen Komplizen konnte die Seniorin nicht beschreiben. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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