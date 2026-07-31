Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Angebliche Wohnungssuche für die Oma endet mit Schmuckdiebstahl - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen haben am Donnerstagnachmittag (30. Juli, gegen 17 Uhr) eine Seniorin auf der Prinzenstraße mit einer perfiden Masche bestohlen. Sie klingelten an der Wohnung der Seniorin und gaben an, für ihre Großmutter eine Wohnung zu suchen. Da das Haus über einen Aufzug verfüge, wollten sie den Vermieter kontaktieren und fragten die Seniorin nach dessen Telefonnummer.

Die Seniorin erklärte sich bereit, die Telefonnummer herauszusuchen, und begab sich in ihre Wohnung. Das Duo folgte ihr. Im weiteren Verlauf erklärte eine der Frauen, sie sei schwanger und ihr gehe es nicht gut. Sie bat um ein Glas Wasser. Während die Seniorin gemeinsam mit der Frau in die Küche ging, blieb ihre Komplizin unbeobachtet.

Anschließend verließen beide Frauen die Wohnung. Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass Schmuck (zwei Goldketten, eine Perlenkette, ein paar Perlenohrringe) fehlte.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die beiden Frauen gesehen haben oder Angaben zu ihrer Identität machen können, sich bei der Polizei zu melden. Sie werden wie folgt beschrieben: beide etwa 25 Jahre alt, dunkle Haare, gebräunte Haut, eine Frau eher schlank, die andere mit einer Wölbung im Bauchbereich.

Präventionstipps zum Thema Trickdiebstahl gibt es auf der Homepage der Polizei Duisburg: https://duisburg.polizei.nrw/seniorenpraevention-sicherheit-fuer-seniorinnen-und-senioren

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