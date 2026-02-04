Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Großkontrolle mit Fokus "Kleintransporter" am Autobahndreieck Seligenstadt: Vielzahl an Verstößen geahndet

Autobahn 45 / Seligenstadt (ots)

(fg) Am Dienstag führten Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion eine umfassende Großkontrolle am Autobahndreieck Seligenstadt durch. Die Kontrolle, die im Zeitraum von 9 bis 15 Uhr stattfand, hatte die Zielrichtung, Kleintransporter bis 3,5 Tonnen auf ihre Verkehrstauglichkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu überprüfen. Zudem wurden die Fahrzeuge auf ihre ordnungsgemäße Beladung und Gewichtung hin kontrolliert.

Unterstützt wurde die Verkehrsinspektion durch Kräfte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, der Polizeiautobahnstation Südosthessen sowie den Polizeistationen Bad Orb und Mühlheim. Die Verkehrsspezialisten nahmen insgesamt 78 Kleintransporter sowie fünf Autos genauer unter die Lupe, wobei diverse Verstöße aufgedeckt wurden:

Zwei Fahrzeugführer konnten keinen gültigen Führerschein vorzeigen. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren eingeleitet. Ein Verkehrsteilnehmer stand offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln; auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Während der mehrstündigen Kontrolle ahndeten die Ordnungshüter insgesamt zwölf Verstöße gegen gesetzliche Sozialvorschriften. Hierzu zählen unter anderem Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten, die für Lkw- und Transportfahrer verbindlich sind, um die Verkehrssicherheit und die Gesundheit der Fahrenden zu gewährleisten. In fünf Fällen wurde festgestellt, dass die Kleintransporter das zulässige Gesamtgewicht überschritten.

Drei Fahrzeugführer konnten die ordnungsgemäße Sicherung ihrer Ladung nicht vorweisen. Eine unsachgemäße Ladungssicherung kann bei einem plötzlichen Bremsmanöver oder einer Gefahrenbremsung zu schweren Unfällen führen, weshalb auch in diesen Fällen Bußgelder verhängt wurden. Mit überhöhter Geschwindigkeit waren drei Verkehrsteilnehmende auf der Autobahn 45 am Dreieck Seligenstadt unterwegs. Zusätzlich zu den oben genannten Verstößen wurden insgesamt vier weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet.

Im Rahmen der Kontrolle erhoben die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 3.635 Euro. Darüber hinaus wurden Barverwarnungen in Höhe von 550 Euro ausgesprochen. Die Kontrolle hatte das Ziel, sowohl die Verkehrssicherheit zu erhöhen als auch die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben durch die Fahrzeugführer sicherzustellen.

Die Kontrollstelle befand sich an der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Ein Bild der Kontrollsituation ist der Meldung beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Diese Maßnahme zeigt einmal mehr, dass die Polizei konsequent gegen Verstöße im Straßenverkehr vorgeht, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit und ordnungsgemäße Beladung von Transportfahrzeugen. In Zukunft wird es weiterhin derartige Kontrollen mit dem Fokus auf Kleintransporter geben, um die Sicherheit auf den Autobahnen und Schnellstraßen zu erhöhen.

Offenbach, 04.02.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell