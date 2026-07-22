PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Ungelsheim: Polizei sucht Zeugen nach Raub an 80-jähriger Seniorin

Duisburg (ots)

Am Dienstag (21. Juli) gegen 12:30 Uhr kam es an der Kreuzung Sandmüllersweg / Am Finkenacker zu einem Raubüberfall auf eine Fußgängerin. Die 80-Jährige habe auf ein Taxi gewartet und ein bislang unbekannter Mann habe sich ihr genähert. Plötzlich habe der Unbekannte ihr zwei Goldketten vom Hals gerissen. Der Täter sei in Richtung der Clausthaler Straße geflüchtet. Die Geschädigte blieb unverletzt. Die Seniorin begab sich in ihre Wohnung und verständigte anschließend den Notruf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der muskelöse Tatverdächtige wird auf 20 bis 25 Jahre und circa 1,70 bis 1,80 Meter Größe geschätzt. Er habe dunkelbraunes Haar und sei schwarz bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 11:00

    POL-DU: Baerl: Folgemeldung: Radfahrer stirbt nach Unfall

    Duisburg (ots) - Der 89 Jahre alte Radfahrer, der am 25. Juni im Bereich Orsoyer Allee und Verbandsstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Peugeot schwer verletzt wurde, verstarb am Sonntag (12. Juli) in einem Moerser Krankenhaus. Nachdem zunächst nicht von einer Lebensgefahr ausgegangen worden war, hatte sich der Gesundheitszustand des Mannes zuletzt verschlechtert. Die weiteren Ermittlungen liegen bei der ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 13:25

    POL-DU: Buchholz/Bissingheim: Trickdiebe erbeuten Goldschmuck und Bargeld - Polizei sucht Zeugen

    Duisburg (ots) - Im Duisburger Süden kam es am Montag (20. Juli) zu zwei Trickdiebstählen. Die Fälle im Detail: Am Vormittag gegen 10 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Mann unter einem Vorwand in die Wohnung einer Seniorin auf der Zillertaler Straße. An seine "Geschichte" konnte sich die Duisburgerin im Nachhinein nicht mehr erinnern. Der Täter entwendete ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 13:21

    POL-DU: Untermeiderich: Jugendliche zünden Baumstamm an - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Am Montagabend (20. Juli, 22 Uhr) erhielt die Polizei den Hinweis, dass auf der Gartsträucherstraße unterhalb der BAB 59-Brücke ein Baumstamm brennt. Eine Zeugin alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand zeitnah löschen. Die Zeugin habe beobachten können, wie kurz zuvor eine Gruppe von vier Jugendlichen geflüchtet sei. Die Polizei bittet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren