Polizei Duisburg

POL-DU: Ungelsheim: Polizei sucht Zeugen nach Raub an 80-jähriger Seniorin

Duisburg (ots)

Am Dienstag (21. Juli) gegen 12:30 Uhr kam es an der Kreuzung Sandmüllersweg / Am Finkenacker zu einem Raubüberfall auf eine Fußgängerin. Die 80-Jährige habe auf ein Taxi gewartet und ein bislang unbekannter Mann habe sich ihr genähert. Plötzlich habe der Unbekannte ihr zwei Goldketten vom Hals gerissen. Der Täter sei in Richtung der Clausthaler Straße geflüchtet. Die Geschädigte blieb unverletzt. Die Seniorin begab sich in ihre Wohnung und verständigte anschließend den Notruf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der muskelöse Tatverdächtige wird auf 20 bis 25 Jahre und circa 1,70 bis 1,80 Meter Größe geschätzt. Er habe dunkelbraunes Haar und sei schwarz bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell