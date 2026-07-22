POL-DU: Baerl: Folgemeldung: Radfahrer stirbt nach Unfall
Duisburg (ots)
Der 89 Jahre alte Radfahrer, der am 25. Juni im Bereich Orsoyer Allee und Verbandsstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Peugeot schwer verletzt wurde, verstarb am Sonntag (12. Juli) in einem Moerser Krankenhaus. Nachdem zunächst nicht von einer Lebensgefahr ausgegangen worden war, hatte sich der Gesundheitszustand des Mannes zuletzt verschlechtert. Die weiteren Ermittlungen liegen bei der Kreispolizeibehörde Wesel.
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