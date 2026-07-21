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Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Jugendliche zünden Baumstamm an - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Montagabend (20. Juli, 22 Uhr) erhielt die Polizei den Hinweis, dass auf der Gartsträucherstraße unterhalb der BAB 59-Brücke ein Baumstamm brennt. Eine Zeugin alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand zeitnah löschen. Die Zeugin habe beobachten können, wie kurz zuvor eine Gruppe von vier Jugendlichen geflüchtet sei. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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