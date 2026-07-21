Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Jugendliche zünden Baumstamm an - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Montagabend (20. Juli, 22 Uhr) erhielt die Polizei den Hinweis, dass auf der Gartsträucherstraße unterhalb der BAB 59-Brücke ein Baumstamm brennt. Eine Zeugin alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand zeitnah löschen. Die Zeugin habe beobachten können, wie kurz zuvor eine Gruppe von vier Jugendlichen geflüchtet sei. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

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