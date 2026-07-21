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Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz/Bissingheim: Trickdiebe erbeuten Goldschmuck und Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Im Duisburger Süden kam es am Montag (20. Juli) zu zwei Trickdiebstählen. Die Fälle im Detail:

Am Vormittag gegen 10 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Mann unter einem Vorwand in die Wohnung einer Seniorin auf der Zillertaler Straße. An seine "Geschichte" konnte sich die Duisburgerin im Nachhinein nicht mehr erinnern. Der Täter entwendete Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Er wird auf etwa 20 bis 30 Jahre geschätzt und soll circa 1,75 Meter groß sein. Er hat kurze, dunkle Haare und war dunkel gekleidet.

Zu einem weiteren Trickdiebstahl kam es gegen 13:30 Uhr auf der Straße Seitenhorst. Weil er angeblich die Wasserleitungen überprüfen müsse, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zur Wohnung einer Seniorin. In einem unbeobachteten Moment betrat vermutlich ein zweiter Täter die Wohnung. Aus dem Schlafzimmer wurde Goldschmuck entwendet.

Der Mann, der sich unter dem Vorwand der Überprüfung der Wasserleitungen Zugang verschaffte, wird als 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte eine schlanke Statur, trug ein Sportsakko und ein Hemd, hatte nach hinten frisierte Haare und ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

Die Polizei Duisburg warnt: Lassen Sie keine Fremden unangemeldet in Ihre Wohnung. Überprüfen Sie den Anlass des Besuchs und ziehen Sie im Zweifel eine Vertrauensperson hinzu. Bei Unsicherheit können Sie die Polizei über den Notruf 110 verständigen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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