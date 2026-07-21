Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Paar fährt alkoholisiert und landet im Polizeigewahrsam

Duisburg (ots)

Nach einem Zeugenhinweis auf eine Trunkenheitsfahrt kam es am Samstagabend (18. Juli, 21:30 Uhr) auf der Kantstraße zu einem Widerstand.

Ein aufmerksamer Hinweisgeber beobachtete, wie ein augenscheinlich stark alkoholisiertes Pärchen ins Fahrzeug einstieg und losfuhr. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten das beschriebene Auto samt Insassen antreffen. Die Polizei, beabsichtigte den 55-jähringen, Fahrzeugführer zu kontrollieren. Als der Beschuldigte anhielt, reagierte er und seine Beifahrerin aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Das Paar leistete Widerstand. Sie kamen in den Polizeigewahrsam und müssen sich nun mit einer Strafanzeige auseinandersetzen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ein Arzt den beiden jeweils eine Blutprobe.

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