POL-DU: Alt-Homberg: Strafanzeige nach Beleidigung und Widerstand in den Polizeigewahrsam
Duisburg (ots)
In der Nacht zu Dienstag (21. Juli, 00:30 Uhr) ist es auf der Lauerstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 31-Jähriger beleidigte die eingesetzten Beamten und verhielt sich vorlaufend unkooperativ. Der alkoholisierte Aggressor leistete Widerstand. Durch Unterstützung weiterer Einsatzkräfte wurde der Beschuldigte in den Polizeigewahrsam zugeführt. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobenentnahme an. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell