Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Strafanzeige nach Beleidigung und Widerstand in den Polizeigewahrsam

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (21. Juli, 00:30 Uhr) ist es auf der Lauerstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 31-Jähriger beleidigte die eingesetzten Beamten und verhielt sich vorlaufend unkooperativ. Der alkoholisierte Aggressor leistete Widerstand. Durch Unterstützung weiterer Einsatzkräfte wurde der Beschuldigte in den Polizeigewahrsam zugeführt. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobenentnahme an. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

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