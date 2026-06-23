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Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Ladendiebinnen schubsen und kratzen Security-Mitarbeiter

Duisburg (ots)

Zwei 28 und 29 Jahre alte Frauen sollen am Montagnachmittag (22. Juni, 15:30 Uhr) Kleidung in einem Einkaufscenter an der Königstraße gestohlen haben. Die 28-Jährige ging offenbar in die Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts und zog die Kleidung an. Ihre Komplizin stand währenddessen Schmiere. Ein Security-Mitarbeiter (52) stoppte die beiden Frauen kurz nachdem sie den Laden - ohne zu bezahlen - verlassen hatten. Beide wehrten sich, indem sie den 52-Jährigen schubsten und kratzten. Die beiden konnten aber festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Jetzt müssen sie sich mit Anzeigen wegen des räuberischen Diebstahls auseinandersetzen.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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