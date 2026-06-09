Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Anzeige wegen Widerstands

Duisburg (ots)

Anwohner riefen am frühen Sonntagmorgen (7. Juli, 3:45 Uhr) die Polizei zu einer Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße, weil eine Frau randalieren soll.

Als die Beamten auf eine lautstarke 44-Jährige stießen, sie zur Ruhe ermahnten und eine Ingewahrsamnahme androhten, war der Einsatz zunächst beendet. Doch gegen 4:06 Uhr rückten die Polizisten erneut aus, weil die Frau erneut in ihrer Wohnung randalierte.

Als die alkoholisiert wirkende Frau sich den Beamten gegenüber aggressiv verhielt, setzten die Einsatzkräfte die zuvor angedrohte Ingewahrsamnahme durch. Bei der Fixierung leistete sie Widerstand, indem sie versuchte, einen Polizisten ins Bein zu beißen. Zudem trat sie einen Uniformierten und spuckte in deren Richtung.

Im Rahmen der Widerstandshandlung erlitt die 44-Jährige eine leichte Verletzung und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ein Arzt der Frau eine Blutprobe. Nun muss sie sich mit einer Anzeige auseinandersetzen.

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