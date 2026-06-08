Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern

Duisburg (ots)

Im Bereich der Düsseldorfer Straße / Gießingstraße kam es am Sonntag (7. Juni, 15:45 Uhr) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Beteiligten dabei wechselseitig Schlagwerkzeuge, darunter auch einen Baseballschläger, eingesetzt haben. Ein 22- und ein 31-Jähriger erlitten Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 31-Jährige zuvor eine sexuelle Belästigung begangen haben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe, nachdem ein Atemalkoholtest zuvor positiv war. Da er sich zunächst nicht ausweisen konnte, nahmen Polizeibeamte ihn zur Feststellung seiner Identität in Gewahrsam.

Ob die körperliche Auseinandersetzung in einem Zusammenhang mit der mutmaßlichen sexuellen Belästigung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 36.

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