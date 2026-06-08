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Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Lebensgefahr nach verbotenem Kfz-Rennen

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (6. Juni, 21:55 Uhr) stürzte ein 32 Jahre alter Rollerfahrer auf dem Ruhrdeich. Er und seine 20-jährige Sozia verletzten sich und kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur Behandlung. Bei dem 32-Jährigen besteht Lebensgefahr. Am Unfallort wurde ein weiterer Mann (27) auf einem Roller angetroffen, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Arzt entnahm dem Mann später eine Blutprobe. Wegen der Unfallspuren und Zeugenaussagen geht die Polizei von einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen aus und schrieb dazu eine Anzeige. Die Beamten forderten ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam an, um den Unfall aufzunehmen. Die beiden Roller wurden sichergestellt. Die Polizei stellte außerdem fest, dass beide Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis gefahren sind. Dazu wurden Anzeigen geschrieben. Auch die jeweiligen Halter der Roller bekamen Anzeigen, weil sie Personen ohne Fahrerlaubnis fahren ließen. Im Rucksack des 32-Jährigen wurde außerdem ein verbotenes Messer gefunden. Auch dazu schrieb die Polizei eine Anzeige.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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