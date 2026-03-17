Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrradunfall auf dem Schulweg - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (17. März 2026) gegen 7:40 Uhr war ein 7-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Von-Ketteler-Straße in Höhe der Hausnummer 140 unterwegs, als aus dem Nerenbroicker Weg - neben den Schienen der U76 - ein Fahrradfahrer den Gehweg kreuzte. Der Unbekannte kollidierte dabei mit dem Vorderreifen des Schülers, so dass der 7-Jährige stürzte und sich dabei verletzte. Der Mann sprach noch mit dem Kind und fuhr danach weiter in den anliegenden Park, ohne die Polizei hinzuzuziehen. Der Mann auf dem Fahrrad war circa 30 Jahre alt, hatte hellblondes Haar und trug eine dunkelblaue Hose und blaue Schuhe. Er fuhr auf einem schwarzen Fahrrad mit weißer Aufschrift. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder der gesuchte Fahrradfahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 zu melden. (92)

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