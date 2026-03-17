PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrradunfall auf dem Schulweg - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (17. März 2026) gegen 7:40 Uhr war ein 7-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Von-Ketteler-Straße in Höhe der Hausnummer 140 unterwegs, als aus dem Nerenbroicker Weg - neben den Schienen der U76 - ein Fahrradfahrer den Gehweg kreuzte. Der Unbekannte kollidierte dabei mit dem Vorderreifen des Schülers, so dass der 7-Jährige stürzte und sich dabei verletzte. Der Mann sprach noch mit dem Kind und fuhr danach weiter in den anliegenden Park, ohne die Polizei hinzuzuziehen. Der Mann auf dem Fahrrad war circa 30 Jahre alt, hatte hellblondes Haar und trug eine dunkelblaue Hose und blaue Schuhe. Er fuhr auf einem schwarzen Fahrrad mit weißer Aufschrift. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder der gesuchte Fahrradfahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 zu melden. (92)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 14:34

    POL-KR: Einbrecher lösen erneut Sicherheitsnebelanlage aus - Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Am frühen Dienstagmorgen des 17. März 2026 wurde die Eingangstür eines Geschäfts in Hüls auf der Schulstraße eingeschlagen. Dabei lösten die beiden unbekannten Täter die Sicherheitsnebelanlage der Filiale eines Mobilfunkgeschäfts aus. Anschließend flüchteten sie zu Fuß mit mehreren Paketen aus dem Innenraum der Filiale in Richtung ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 11:12

    POL-KR: Einbrecher lösen zwei Sicherheitsnebelanlagen aus - Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Am Sonntagmorgen (15. März 2026) brachen Unbekannte in jeweils ein Geschäft auf dem Südwall (5:40 Uhr) und auf der Uerdinger Straße (4:45 Uhr) in Höhe des Schönhausenparks ein. In beiden Fällen löste eine Sicherheitsnebelanlage aus und vernebelte den Verkaufsraum. Zu der Tat auf dem Südwall gibt es Hinweise auf zwei Männer, von denen einer mit ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 16:09

    POL-KR: Sondereinsatz zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Kindern

    Krefeld (ots) - Am Mittwoch (11. März 2026) führte die Direktion Verkehr der Polizei Krefeld von 6 Uhr bis 12:30 Uhr einen Sondereinsatz im Krefelder Stadtgebiet durch. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften der Bereitschaftspolizei aus Duisburg. Ziel des Einsatzes war es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und Ursachen von Verkehrsunfällen mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren