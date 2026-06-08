Polizei Duisburg

POL-DU: Rahm: Altkleidercontainerbrand - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zeugen verständigten in der Nacht zu Samstag (6. Juni, 2:45 Uhr) die Einsatzkräfte, weil sie ein Duo dabei beobachteten, wie dieses einen Altkleidercontainer in der Nähe eines Spielplatzes an der Straße Reiserweg in Brand setzte. Die alarmierten Feuerwehrkräfte löschten die Flammen.

Die Täter sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß gewesen sein. Beide sollen eine kurze Jeanshosen getragen haben. Der eine habe ein pinkes Oberteil und der andere ein blaues Oberteil getragen, sagten die Zeugen.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, melden sich bitte bei den Brandermittlern unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell