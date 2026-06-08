Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Duisburg (ots)

Bei einem Abbiegeunfall am Sonntagabend (7. Juni, 23:15 Uhr) wurde im Bereich der Kreuzung Moerser-, Asterlager- und Friedrich-Ebert-Straße ein Rollerfahrer (57) lebensgefährlich verletzt. Er wollte von der Asterlager Straße kommend geradeaus in die Friedrich-Ebert-Straße fahren und prallte auf der Kreuzung mit dem BMW eines nach links abbiegenden 19-Jährigen zusammen. Der 57-Jährige stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in eine Klinik. Die fünf Insassen des BMW blieben unverletzt. Die Polizei forderte ein spezielles Verkehrsunfall-Aufnahmeteam an, um den Unfall aufzunehmen. Dazu wurden unter anderem beide Fahrzeuge als Beweismittel sichergestellt, genau wie das Handy und die Kleidung des verunfallten 57-Jährigen. Außerdem stellte die Polizei Marihuana aus dem Rucksack des 57-Jährigen sicher und ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Das Verkehrskommissariat 21 ermittelt zur Unfallursache.

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