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Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Mann mit Bierflasche verletzt - Kriminalpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Am späten Mittwochabend (3. Juni, 23:40 Uhr) ist ein 27-Jähriger in einem Hinterhof an der Schmidtstraße verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein ihm bekannter Mann dem 27-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Hinterkopf geschlagen haben. Durch den Angriff erlitt der Duisburger eine Verletzung am Kopf. Der Täter entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten zunächst vor Ort. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige wirkte augenscheinlich alkoholisiert. Aufgrund der medizinischen Versorgung verzichteten die Polizisten auf die Durchführung eines Atemalkoholtests.

Während der Sachverhaltsaufnahme entdeckten die Einsatzkräfte auf dem Boden ein Gefäß mit weißem Pulver - vermutlich Amphetamine. Die Beamten stellten das Gefäß sicher.

Die Ermittlungen gegen den namentlich bekannten Tatverdächtigen (35) hat das Kriminalkommissariat 34 aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
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https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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