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POL-DU: Rees/Duisburg: Gütermotorschiff auf dem Rhein bei Rees festgefahren - Schifffahrtsperre

Duisburg (ots)

Der Schiffsführer eines mit Containern beladenen Schweizer Gütermotorschiffs bemerkte am Donnerstagmittag (4. Juni, 12:50 Uhr) auf dem Rhein bei Rees (Rhein-km 844) eine plötzliche Grundberührung.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahrmanöver in Richtung der Fahrrinnenmitte fuhr das Schiff etwa 30 Meter unterhalb des rechten Ufers fest. Nach ersten Erkenntnissen entstanden durch die Festfahrung keine Schäden am Schiff. Zudem wurde kein Wassereintritt festgestellt. Zwischen 15:30 Uhr und 19:40 Uhr versuchten zwei Gütermotorschiffe, das festgefahrene Schiff freizuschleppen. Die insgesamt vier Turnversuche verliefen jedoch erfolglos.

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeiwache Emmerich richteten während der Bergungsmaßnahmen eine Schifffahrtssperre ein. Von dieser waren insgesamt 20 Bergfahrer und 13 Talfahrer betroffen.

In Abstimmung mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) sind für den heutigen Freitag gegen Mittag weitere Turnversuche geplant. Für die Dauer der Maßnahmen wird voraussichtlich erneut eine Schifffahrtssperre eingerichtet.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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