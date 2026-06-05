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Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Trickbetrüger erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwochmittag (3. Juni, 14 Uhr) klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür eines 75-Jährigen an der Angerstraße. Der Täter gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und erklärte, dass er beauftragt worden sei, den Internetanschluss zu überprüfen. Unter einem Vorwand bat der Unbekannte den Senior, sich im Wohnzimmer aufzuhalten. Währenddessen durchsuchte der Mann die Wohnung, entwendete Bargeld und verschwand. Der Unbekannte wird auf etwa 1,80 Meter geschätzt, hat eine kräftige Statur und kurze schwarze Haare. Er soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Präventionstipps zum Thema Trickbetrug gibt es auf der Homepage der Polizei Duisburg: https://duisburg.polizei.nrw/seniorenpraevention-sicherheit-fuer-seniorinnen-und-senioren

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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