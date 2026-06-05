Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: 11-Jähriger mit Messer bedroht - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein 11-Jähriger ist am Mittwochnachmittag (3. Juni, 16:40 Uhr) auf der Beethovenstraße Ecke Friedrich-Ebert-Straße von mehreren Unbekannten bedroht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen drei bis vier Jugendliche den Jungen an und bedrohten ihn mit einem Messer. Anschließend fragten sie ihn nach Vapes und durchsuchten seine Bekleidung sowie seine Bauchtasche. Ohne Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der 11-Jährige beschreibt die Unbekannten als etwa 14 bis 16 Jahre alt. Sie sollen dunkle Haare und einen etwas dunkleren Hauttyp gehabt haben.

Alarmierte Polizeikräfte trafen den aufgelösten Jungen vor Ort an und brachten ihn mit einem Streifenwagen zu seiner Wohnanschrift, wo ihn seine Eltern in Empfang nahmen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

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