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POL-DU: Alt-Walsum: BMW landet im Straßengraben

Duisburg (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Sonntag (7. Juni) gegen Mitternacht ein Fahrzeug auf der Römerstraße von der Fahrbahn abgekommen. Der 19-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über den BMW, sodass sich der Wagen überschlug und auf dem Dach in einem Straßengraben liegen blieb. Der Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und kamen zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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