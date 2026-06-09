Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg: Mann im Innenhafenbecken untergegangen und verstorben - Kriminalpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Am Montag (8. Juni, 12:32 Uhr) überwand ein Mann (30) im Duisburger Innenhafen eine Absperrung im Bereich einer Fußgängerbrücke, gelangte über die Kaimauer ins Wasser und ging unter.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Suchmaßnahmen konnten Taucher der Feuerwehr nur noch den leblosen Körper des 30-Jährigen aus dem Hafenbecken bergen.

An dem Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr, ein Polizeihubschrauber, ein Rettungshubschrauber und die Wasserschutzpolizei beteiligt.

Die Kriminalpolizei leitet ein nun Todesermittlungsverfahren ein.

Wenige Minuten zuvor kam es im Bereich der Niederstraße zu einem Angriff auf einen Fußgänger (60). Rettungskräfte brachten den schwer verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht.

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