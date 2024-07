Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Polizeihund Leon stellt jugendlichen LKW-Dieb

Duisburg (ots)

In der Nacht von Dienstag (23. Juli) auf Mittwoch brach um Mitternacht ein 16-Jähriger auf einem Parkplatz an der Rheintörchenstraße einen LKW auf und fuhr mit diesem über das Gelände. Als die Beamten den Jugendlichen stoppen wollten, flüchtete er mit dem Fahrzeug. Dabei krachte er in das Vordach eines Geschäftes und führte seine Flucht zu Fuß fort. Der bereits angeforderte Hundeführer mit seinem Rottweiler Leon verfolgte den Flüchtigen und konnte ihn schließlich in einem nahe gelegenen Hauseingang stellen. Der 16-jährige Heranwachsende war mit einem Messer bewaffnet und scheinbar alkoholisiert. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig in ihre Obhut, um ihn seinem Erziehungsberechtigten zu übergeben.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell