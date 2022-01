Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Laubcontainer an Sporthalle in Brand - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Rettungskräfte sind in der Nacht zu Sonntag (23. Januar) um 3:40 Uhr zu fünf brennenden Laubcontainern an der Dreifachsporthalle zwischen dem Kopernikus-Gymnasium und der Straße Am Driesenbusch ausgerückt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell