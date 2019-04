Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburger Polizei bereitet sich auf Demonstrationen am 1. Mai vor - Bürger werden informiert

Duisburg (ots)

Gleich mehrere Veranstalter haben zum traditionellen "Tag der Arbeit" am 1. Mai Versammlungen im Duisburger Stadtgebiet angemeldet: Morgens startet der DGB mit seinem alljährlichen Aufzug zum Landschaftspark Nord mit anschließendem Familienfest. Darüber hinaus sind bisher mehrere Versammlungen unterschiedlicher politischer Ausrichtungen im Stadtgebiet angemeldet - nachmittags ziehen Anhänger der Partei "Die Rechte" durch Wanheimerort. Als zuständige Behörde für die Genehmigung von Versammlungen steht die Polizei in Gesprächen mit den jeweiligen Anmeldern. Polizeipräsidentin Dr. Elke Bartels betont: "Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit sind hohe Güter unserer Verfassung - diese gilt es zu schützen."

Die Polizei wird den Verlauf aller angemeldeten Versammlungen schützen und bereitet sich entsprechend auf diesen Tag vor. Da aufgrund von Absperrungen mit einer Beeinträchtigung der Verkehrswege und des öffentlichen Personennahverkehrs gerechnet werden muss, bitten die Ordnungshüter um Verständnis. Mit einem lageangepassten Verkehrskonzept werden die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig um kritische Bereiche geleitet. Gleichwohl muss in der Nähe der Veranstaltungsorte mit Staus, Wartezeiten und Umleitungen gerechnet werden.

Mit einem Bürgeranschreiben als Beilage in einem Wochenblatt wird die Polizei die rund 10.000 Anwohner in Wanheimerort nach Ostern noch einmal gezielt über das Demonstrationsgeschehen informieren. Bereits am 30. April wird die Polizei Duisburg für weitergehende oder spezielle Fragen zu Verkehrsregelungen oder Sperrungen in der Zeit von 8 bis 16 Uhr ein Bürgertelefon einrichten (Rufnummer: 0203-280-1061). Am 1. Mai wird diese Servicenummer ab 8 Uhr besetzt sein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell