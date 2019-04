Polizei Duisburg

POL-DU: Geld aus der Hand gerissen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (17. April, 8 Uhr) hat ein Unbekannter auf der Straße unter den Ulmen versucht, einer Frau (49) ihre Geldbörse und einen Umschlag mit Bargeld aus der Hand zu reißen. Die Frau wollte gerade in ihr Auto einsteigen, als sich der Mann von hinten näherte. Weil sich die 49-Jährige wehrte, flüchtete der Radfahrer mit dem Geldumschlag in Richtung Netzestraße und ließ das Portemonnaie zurück. Der Mann soll eine schlanke Statur haben und ein schwarzes Oberteil mit Kapuze getragen haben. Die Frau blieb unverletzt. Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203-280-0. (dab)

