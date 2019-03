Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit schwerverletzter Person

Am 27.März 2019, um 10.53 Uhr, kam es an der Kreuzung Kirchhofstraße/ Bergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 26jährige Ahlhorner stand mit seinem PKW BMW auf der Kirchhofstraße aus Richtung Stadtmitte kommend vor einer roten Ampelanlage. Auf der Gegenfahrspur befand sich eine Baustellenabsperrung. Der BMW-Fahrer ließ einen entgegenkommenden PKW, der die Kirchhofstraße in Richtung Stadtmitte befahren wollte vor und setzte sein Fahrzeug zurück. Beim Zurücksetzen stieß er gegen eine hinter ihm wartende, 55jährige Radfahrerin aus Cloppenburg und überfuhr diese. Anschließend flüchtete der PKW-Fahrer und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Molbergen davon. Die Radfahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der flüchtige PKW-Fahrer konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt und eine Weiterfahrt untersagt. Ausserdem wurden ein Strafverfahren gegen den PKW-Fahrer eingeleitet. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle Taute

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell