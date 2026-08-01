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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Imbiss abgebrannt +++ Berauscht mit dem PKW gefahren

Hofheim (ots)

1. Imbiss abgebrannt,

Hattersheim am Main, Königsberger Straße, Samstag, 01.08.2026, 02:45 Uhr

(ds) Der auf dem Gelände des Mix Marktes befindliche Imbiss stand in den frühen Samstagmorgenstunden in Vollbrand. Gegen 02:45 Uhr wurde die Feuerwehr über den in Flammen stehenden Imbiss in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr und die anfahrenden Polizeistreifen konnte die Rauchsäule bereits auf der Anfahrt feststellen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Weshalb es zu dem Ausbruch des Feuers kam, ist bislang nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

2. Berauscht mit dem PKW gefahren,

Liederbach am Taunus, Bad Soden am Taunus, Freitag, 31.07.2026, 22:35 Uhr bis Samstag, 01.08.2026, 02:45 Uhr

(ds) Gleich drei Fahrzeugführer müssen sich in je einem Ermittlungsverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter berauschenden Mitteln verantworten. Im Rahmen von durchgeführten Verkehrskontrollen im Main-Taunus-Kreis wurden die Beamten auf die Fahrzeugführer in der Nacht von Freitag auf Samstag aufmerksam. Diese mussten im Anschluss an die Maßnahmen zu Fuß weiter gehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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