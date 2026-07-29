PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrüger erbeuten Schmuck und Bargeld +++ Jugendlicher baut Unfall und türmt mit den Kennzeichen +++ Über die Beine gefahren +++ Autofahrerin fährt Frau mit Rollator an

Hofheim (ots)

1. Betrüger erbeuten Schmuck und Bargeld, Eppstein, Vockenhausen, Dienstag, 28.07.2026, 13 Uhr bis 14.30 Uhr

(da)Am Dienstagmittag wurde ein Mann aus Vockenhausen Opfer von Telefonbetrügern. Gegen 13 Uhr kontaktierten die Unbekannten den Rentner. Am Telefon war zunächst der vermeintliche Sohn, der angab, an Corona erkrankt zu sein. Später reichte er den Hörer an einen "Arzt" weiter, der mitteilte, dass der "Sohn" für die Behandlung ein seltenes Medikament aus den USA benötige. Dieses würde rund 100.000 Euro kosten. Anschließend fragten die Betrüger den Mann gezielt nach Geld und Schmuck aus. Kurze Zeit später kam ein Abholer bei dem Mann vorbei und nahm diverse Uhren und Bargeld entgegen. Leider fiel der Betrug erst auf, als die Betrüger mitsamt der Beute bereits verschwunden waren. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Abholer. Er war etwa 45 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hatte schwarze kurze Haare und trug eine Jacke und Jeans. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

2. Jugendlicher baut Unfall und türmt mit den Kennzeichen, Landesstraße 3014 bei Liederbach, Mittwoch, 29.07.2026, 3 Uhr

(da)Am Mittwoch baute ein Jugendlicher bei Liederbach einen Unfall und flüchtete anschließend mit den Kennzeichen. Gegen 3 Uhr wurden Anwohner der Landesstraße 3014 durch quietschende Reifen und einen lauten Knall geweckt. Ein Zeuge sah noch, wie ein Jugendlicher mit einem Kennzeichen unter dem Arm kurz darauf von dem Ort des Lärms davonrannte. Die alarmierten Polizeikräfte fanden zunächst lediglich eine beschädigte Verkehrsinsel vor. Kurz darauf erschienen jedoch der 16-jährige Verantwortliche mitsamt seinen Eltern sowie dem dazugehörigen BMW. Nach jetzigem Ermittlungsstand war der Jugendliche ohne Erlaubnis mit dem Auto unterwegs gewesen. Er fuhr von Kelkheim in Richtung Sulzbach auf der L 3014, kam an der Ausfahrt nach Liederbach nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Neben weiteren eindringlichen Elterngesprächen muss er sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Über die Beine gefahren,

Bad Soden, Alte Ziegelei, Dienstag, 28.07.2026, 14.40 Uhr

(da)Am Dienstagmittag ist in Bad Soden ein Mann einer Frau über die Beine gefahren. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 70-Jähriger aus einem Parkhaus nach rechts auf die Straße "Alte Ziegelei" in Richtung Alleestraße. Dort saß zu diesem Zeitpunkt jedoch eine 60-Jährige mit ihrem Hund am Straßenrand und hatte die Beine auf die Fahrbahn ausgestreckt. Dies nahm der 70-Jährige nicht wahr und fuhr mit seinem Auto über die Beine der Frau. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

4. Autofahrerin fährt Frau mit Rollator an, Hofheim, Langgasse, Dienstag, 28.07.2026, 18.15 Uhr

(da)Am Dienstagabend hat eine Autofahrerin in Hofheim eine Frau mitsamt Rollator angefahren. Gegen 18:15 Uhr befuhr die 59-jährige Seat-Fahrerin die Oskar-Meyer-Straße von der Rossertstraße kommend. Hier bog sie nach rechts in die Langgasse ein. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch eine 86-Jährige mit ihrem Rollator. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen, bei dem die 86-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

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